Ook huldiging in woonplaats Van der Weijden

„De hele gemeente Waalwijk is zo trots als een pauw met zo’n inwoner”, aldus de burgemeester.

Van der Weijden woont in Waspik (gemeente Waalwijk) en zit er bovendien voor de VVD in de gemeenteraad. Waar en wanneer de huldiging zal zijn, maakt de burgemeester later bekend.

Van der Weijden zwom afgelopen dagen 163 kilometer van de elfstedenroute. En hoewel hij de finish niet bereikte werd er maandagavond in Leeuwarden volop feest gevierd en kreeg de zwemmer een huldiging. De opbrengst van zijn initiatief gaat naar kankeronderzoek.