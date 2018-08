’Mijn Bartje had niet hoeven sterven’

Begin september zullen twee artsen, die bij de behandeling van Hendrik Albertus Jansen betrokken zijn geweest in het VUmc, hun medisch handelen moeten verdedigen voor het Tuchtcollege. Het gaat om longchirurg J. Oosterhuis en anesthesioloog H. Biermann. Voor letselschadespecialist Yme Drost, die de belangen van Ingrid behartigt, is de zaak zo klaar als een klontje: „Een arts die zegt dat hij het fout gedaan heeft, hóe duidelijk wil het Tuchtcollege het hebben?”

Hondjes

Drie hondjes had mevrouw Jansen nog in 2011, die haar gezelschap hielden na het plotselinge sterfgeval van haar man die ze liefkozend altijd ’Bartje’ noemde. „Nu heb ik alleen Sheeba nog, die al 17 is. Het is steeds stiller in huis geworden. In het begin kwam iedereen nog over de vloer om te zeggen hoe erg het was wat er was gebeurd. Maar de tijd en strijd tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, duren nogal lang.”

Terug naar 2011/2012. Artsen op de intensive care van het VUmc vechten een in de media breed uitgemeten machtsstrijd uit met longspecialisten. Ze beschuldigen elkaar dat er levensgevaarlijke beslissingen worden genomen. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg komen de eerste meldingen binnen van calamiteiten; mogelijk onnodige sterfgevallen. De situatie is zo zorgelijk dat de Inspectie overgaat tot de uitzonderlijke maatregel het ziekenhuis onder verscherpt toezicht te stellen. De patiëntenveiligheid is in gevaar.

Precies in die tijd ligt Hendrik Jansen in het VUmc. Hij verblijft eerder in het Gelre Ziekenhuis in Zutphen voor de behandeling van longkanker. Een niet rokende, nog redelijk vitale man van 117 kilo. Maar om hem echt helemaal te kunnen genezen, wordt voorgesteld zijn long te verwijderen. Iets waarin het VUmc is gespecialiseerd. In januari 2011 wordt hij – aanvankelijk succesvol – geopereerd.

Daarna gaat het snel bergafwaarts. Ingrid: „De kilo’s vlogen er af, hij kon amper eten en drinken. De laatste weken kon hij niet meer praten. Binnen 40 dagen woog hij nog maar 59 kilo. Een van de andere artsen zei dat hij aan het sterven was. Dokter Oosterhuis zei dat het elke dag beter ging.”

Dichterbij

Er wordt besloten Jansen naar het ziekenhuis in Zutphen over te plaatsen, op 8 maart. Het wordt als voldongen feit gebracht. Dat zou dichter bij hun woonplaats zijn. Ingrid: „Voor mij hoefde het niet. Ik ben Duitse van origine. Ik reed toen met gemak een paar honderd kilometer. De suggestie tot overplaatsing was voor mij onbestaanbaar; hij was er zo slecht aan toe. Maar ja: hij hield natuurlijk al 45 dagen een duur intensive care-bed bezet. Bovendien: sterftecijfers zijn niet gunstig voor een ziekenhuis.”

In de ochtend van 8 maart wordt de patiënt klaargemaakt voor transport. Longarts Oosterhuis geeft toestemming. Lestelschadespecialist Yme Drost: „Onderweg vanuit het VUmc naar de ambulance krijgt de heer Jansen – die nog maar één long had – een klaplong. Dat is de tweede in korte tijd. Toch stoppen ze hem in de ambulance.”

Op dat moment weet Ingrid het allemaal niet. Het VUmc zou haar bellen zodat ze op tijd vanuit Steenderen naar Zutphen kon rijden. Dat gebeurt niet. Ze wordt tot haar verbazing om 14.00 uur gebeld dat het niet goed gaat met haar man in het Gelre Ziekenhuis. „Het bleek dat hij uren eerder was aangekomen. „Toen ik in het ziekenhuis aankwam, was hij gestorven, 69 jaar oud. Ik heb hem niet meer levend gezien en niets meer kunnen zeggen”, vertelt ze met betraande ogen.

Calamiteit

Ingrid meldt het sterfgeval als calamiteit bij de Inspectie. Zij en letselschadespecialist Drost verwijten chirurg Oosterhuis gebrekkige zorg. Dat erkende hij in een brief. „De geplande overplaatsing naar Zutphen had niet moeten doorgaan toen de klaplong werd vastgesteld. Ik had geen toestemming moeten geven en ik betreur het dat ik dat wel heb gedaan.” Ook de Inspectie oordeelde in haar eindrapport dat Jansen niet had moeten worden overgeplaatst. „De gecompliceerde voorgeschiedenis, de broze status en de klaplong op de dag van transport, maken ieder vervoer zelfs gecontraïndiceerd.”

Desondanks wil het VUmc niet overgaan tot een schikking. Het ziekenhuis verzoekt hoogleraar J. van der Hoeven tot een onafhankelijk onderzoek. Die concludeert dat de dingen anders hadden kunnen verlopen – het zou verstandig zijn geweest om Jansen langer in het VUmc te houden – maar dat er civielrechtelijk geen sprake is van verwijtbaarheid.

Letselschadespecialist Drost: „Daarom hebben we besloten het Tuchtcollege erbij te halen. Dat moet oordelen of dit onderzoek en de conclusie wel juist zijn. Mocht het college anders oordelen, dan kunnen de artsen berispt worden of een waarschuwing krijgen. En dan is ook de weg weer open voor een aansprakelijkheidszaak via een civielrechtelijke procedure en een schadeclaim bij het VUmc.”

De longchirurg, anesthesioloog en het VUmc willen hangende de tuchtprocedure en gelet op het medisch beroepsgeheim niet reageren. De zitting bij het Tuchtcollege zal plaatsvinden op 4 september 2018.

Rekeningen

Ingrid Jansen weet dat ze met de procedure en een schadevergoeding haar man niet terugkrijgt. „Maar ik vind de gang van zaken zó onrechtvaardig. Ik ben nog steeds boos, mijn hele leven staat op zijn kop en ik kan de artsen wel over tafel trekken. Ik heb met professionele hulpverleners gesproken, maar ik kan pas echt goed verder met mijn leven als ik deze zaak kan afsluiten. Ook heb ik het financieel zwaar gekregen. Bartje bleek nog allemaal rekeningen niet te hebben betaald. Al mijn sieraden heb ik moeten verkopen. Ik heb alleen de oorbellen en de ring van mijn moeder nog.”

Sinds het overlijden van haar man gaat het ook fysiek niet goed met Ingrid Jansen. Haar vrijwilligerswerk moest ze opgeven. Ze heeft de ziekte van Parkinson gekregen en een rughernia. In de avond gebruikt ze morfine. Anders kan ze niet slapen van de pijn. „Het helpt natuurlijk niet dat ik nog steeds op de bank slaap. Maar als ik boven ben, hoor ik Bartje gewoon snurken. Dan is hij er weer. Mijn dochter zegt telkens: „Mam, koop dan een nieuw bed, desnoods zet je dat beneden. Maar ik heb helaas geen cent te makken.”

"Ik hoor hem gewoon snurken"

Dochter Kristel, die in Duitsland woont, haalt Ingrid af en toe op. „Mij lukt zulke stukken rijden niet meer. Ik heb inmiddels acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Die rijkdom had ik graag met Bartje willen delen.”