Delegatie van Tweede Kamer naar Rusland

De laatste keer dat de Kamer Rusland bezocht, was tien jaar geleden. Geert Wilders mocht toen in eerste instantie niet mee vanwege misverstanden over zijn beveiliging bij de KLM. De PVV-leider keerde afgelopen maart op eigen initiatief terug naar Moskou, om naar eigen zeggen tegenwicht te bieden aan de ’hysterische russofobie’. Hij sprak met parlementariërs en vertegenwoordigers van de regering.

De buitenlandspecialisten van de Tweede Kamer moeten hun reisprogramma nog nader invullen. De relatie tussen Nederland en Rusland is koel, vooral door de Russische betrokkenheid bij de aanslag op vlucht MH17. Ook de Russische inname van de Krim, de oorlog in Oost-Oekraïne en de zenuwgasaanval op spion Skripal in Groot-Brittannië compliceren de band.