Lancering windsatelliet later door harde wind

De Aeolus moet, vanaf 320 kilometer hoogte, de wind op aarde in kaart gaan brengen. Ⓒ EPA

KOUROU - De lancering van de hypermoderne weersatelliet Aeolus, die gepland stond voor dinsdagavond, is met precies een dag uitgesteld. De reden van het uitstel is de harde wind die op het geplande tijdstip waaide bij de lanceerbasis in Kourou, in Frans Guyana. De satelliet is ontwikkeld om op nieuwe manieren wind op Aarde te meten.