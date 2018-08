Gewonden bij schietpartij metro Londen

De gewonden moesten worden overgebracht naar een ziekenhuis, maar verkeren niet in levensgevaar. Wat de aanleiding voor de schietpartij is, is niet bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De omgeving van het metrostation Kingsbury, dat ligt in het noordwesten van de Britse hoofdstad, is tijdelijk afgezet.

