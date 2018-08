Vonnis over moord op voorbijganger Amsterdamse De Clercqstraat

De voorbijganger stapte op 13 mei 2015 in de Amsterdamse De Clercqstraat uit zijn auto terwijl zich bij een nabijgelegen shishalounge een schietpartij voltrok. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam velt dinsdagmiddag het vonnis in de zaak tegen de 33-jarige Quincy S., die wordt verdacht van de moord op Youssef el Kahtaoui in Amsterdam en van een verijdelde liquidatie in Almere. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist.