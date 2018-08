7-jarig slachtoffertje koe is zoon van eigenaar mini-camping

Het slachtoffertje hielp bij het koeien van de wei halen om ze te melken.

Volgens de politie is het onduidelijk of de koe het jongetje heeft aangevallen, of dat het een ongeluk was.

Veearts Mark van de Vijver uit IJzendijke gaat in de PZC uit van een noodlottig ongeval. „Koeien vallen maar zelden mensen aan. Stieren doen dat wel: daar komt jaarlijks toch wel iemand in ons land door om het leven.”

Koeien zijn niet agressief en al helemaal niet tegen kinderen. „Een koe kan wel schrikken, en dan een onverwachte beweging of sprong maken.”

Er zijn wel gevallen bekend van agressieve koeien, maar dat is dan meestal om hun kalfje te beschermen.