Oorlog om Syrisch restaurant Amsterdam

In het centrum van de stad opent de Syriër Momen Al-Azhar in februari 2017 de deuren van Sham. Hij woont al twintig jaar in Amsterdam. „Momen heeft Sham opgericht om zijn landgenoten aan het werk te helpen en de Syrische keuken aan de wereld te introduceren”, staat er op de site.

Tierelier

De formule is direct een succes en het restaurant draait als een tierelier. Tot er in april ineens agenten voor de deur staan die het pand willen ontruimen: de eigenaar vindt dat Al-Azhar hun restaurant ’gekaapt’ heeft, zegt de advocaat van de eigenaar, Keizer Capital en Mayfair Wealthy. Bovendien zou hij geld uit de kassa hebben ontvreemd, zo luidt het verwijt.

De eigenaren krijgen van het gerechtshof in Amsterdam nu - na meerdere rechtszaken - het gelijk aan hun zijde: Al-Azhar mag het restaurant aan de Warmoesstraat niet meer leiden. Hij moet, zo blijkt uit het vonnis, zelfs de inlogcodes voor het e-mailadres, social media-accounts en het account bij restaurantsite Iens afstaan.

Verliesgevend

Volgens Al-Azhar was het restaurant aan de Warmoesstraat voor zijn komst verliesgevend. „We hebben verbouwd en daarna werd het een groot succes.” Het doet hem veel verdriet dat hij de zaak moet verlaten. „Er is veel gelogen”, zegt hij.

Nu de rechter heeft geconstateerd dat de ruzie niet meer oplosbaar is, stelt de advocaat van de eigenaar dat Al-Azhar nog een bedrag van zo’n 80.000 euro moet terugbetalen. „Hij kaapte gewoon het restaurant!”, zegt mr. Nordmann namens de eigenaren. „Daarnaast zijn er vernielingen aangericht, kabels doorgeknipt en zijn ze er met een deel van de inboedel vandoor gegaan.” Al-Azhar werd op staande voet ontslagen en kwam niet in het geweer.

Triest

Advocaat Lamers van Al-Azhar vindt het ’triest’ als hij hoort wat de eigenaren ’allemaal beweren’. Er is over en weer aangifte gedaan. „Ze verkondigen fantasieverhalen.” Volgens Lamers verdwenen er juist bedragen van de rekening van het restaurant, toen dat geleid werd door Al-Azhar. „Er hangen zeven camera’s in het restaurant, waaronder eentje boven de kassa. Denk je nu echt dat mijn cliënt dan geld gaat stelen?”

Al-Azhar is ondertussen druk bezig met zijn nieuwe restaurant, dat ook Sham gaat heten. Het opent deze week op de Witte de Withstraat in West.