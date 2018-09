’Overlastbruiloft toeter-Turk moet prioriteit krijgen’

In België blijkt een ’actieplan’ tegen toeterstoeten succesvol, vertelt woordvoerder Olivier Slosse van de lokale politie Brussel-Elsene. Daar werden sinds 1 april 207 boetes uitgedeeld aan 52 trouwstoeten. „Het gaat soms om ernstige zaken. Mensen die op het voertuig zitten, wheelies (op het achterwiel rijden met motoren, red.), kinderen die fout zitten.”

Slosse vertelt dat de stoeten zich voorspelbaar gedragen. Ze gaan op geijkte tijden naar fotogenieke plekken, en rijden daarbij op soms levensgevaarlijke wijze door de stad. De politie treedt dan stevig op. „Het vergt een hoop capaciteit, maar burgers laten duidelijk blijken dat ze het appreciëren. Die stoeten zorgen voor een hoop irritatie.”

Toevallig

Toch is er in Nederland geen speciale aandacht voor het fenomeen, aldus de politie. Cijfers over overtredingen zijn er niet. Alleen als agenten het toevallig zien, grijpen ze in. Zoals in Rotterdam onlangs gebeurde, blijkt uit een Facebook-post van de politie.

„Tijdens de surveillance horen we van de meldkamer dat er een groep versierde auto’s alle rijstroken van de Willemsbrug blokkeert. Uit ervaring weten we dat dit wel eens een Turkse bruiloft zou kunnen zijn”, schrijven agenten, die ingrijpen als vrouwen uit de auto’s hangen en de wagens blijven claxonneren. „De bestuurder interesseert het niet of is zich niet bewust van de gevaren. Dat uit hij met de opmerking dat het feest is en dat ’dan nou eenmaal alles mag’.”

"Je vraagt je af hoe dit zomaar kan"

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra verbaast zich over het gedrag van de feestvierders, waarvan regelmatig video’s opduiken. „Ik weet niet hoe vaak dit voorkomt, maar je vraagt je toch af hoe dit zomaar kan. Ik bedoel: een feestje bouwen doe je toch niet op de snelweg? De politie moet hier gewoon tegen optreden en desnoods de auto’s in beslag nemen.”

Hij krijgt bijval van oud-verkeersofficier Spee. „De wetgeving is er, dus je moet ze aanpakken.” Dat vergt capaciteit, zegt hij, maar anders wanen de daders zich onaantastbaar.

Bij gebrek aan landelijke actie heeft Den Haag een lokaal ’zerotolerancebeleid’ rond landgoed Clingendael, een populaire plek voor bruidsfoto’s. Dat werkt, zegt een woordvoerder. „De gemeente heeft surveillance opgevoerd, politie beboet voor toeteren. Op de tijden dat we de meeste overlast verwachten, hebben we die tot redelijke proporties hebben teruggedrongen.”