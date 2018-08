’Hotelpiraat kreeg eerder tbs’

Het koppel dat zich voordeed als Henk en Jolanda checkte in met nep-ID’s.

ASSEN - De mannelijke helft van het hotelpiratenduo dat zich voordeed als Henk en Jolanda, is in 2010 veroordeeld tot tbs met voorwaarden. Dat is een lichte vorm van tbs. De hotelpiraat bekende destijds tientallen gevallen van oplichting.