’Offeren van dieren moet verboden worden’

Ook willen zij dat het artikel 'Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging' in de Grondwet wordt aangepast. Daar zou in moeten worden opgenomen dat dieren geen leed mag worden berokkend in naam van de godsdienst. ,,Het offeren van dieren berust op een wreed eeuwenoud godsdienstig verhaal dat niet meer past bij deze tijd. Vrijheid van godsdienst is prima maar mag nooit ten koste van mensen of andere diersoorten gaan die een eigen intrinsieke waarde hebben, kunnen voelen en lijden”, zegt Sandra van de Werd namens de dierenwelzijnsorganisaties.

Het verbod moet niet alleen gelden voor het Offerfeest, maar ook voor het 'kipslingeren' dat orthodoxe joden tijdens Jom Kippoer doen en voor het doden van dieren door voodoo-aanhangers. ,,En het geldt net zo goed ook voor tradities als bijvoorbeeld stierenvechten en ganstrekken'', aldus van de Werd.

Voor de moslims is dinsdag het Offerfeest, het belangrijkste feest van de islam, begonnen.