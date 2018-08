Landelijk opererende hacker bekent: drie grote zaken opgelost

Uit recent onderzoek van het cybercrimeteam van de politie in Noord-Holland, kwam naar voren dat de man mogelijk ook bij andere zaken betrokken was. In een van die zaken werd een slachtoffer afgeperst. Haar Dropboxaccount was gehackt, waarna de hacker dreigde seksueel getinte beelden van haar online te plaatsen, als zij niet zou betalen. Uiteindelijk werden de beelden op internet op Dumpert geplaatst.

De man zocht ook slachtoffers onder adverteerders op Marktplaats. Hij benaderde volledig geautomatiseerd soms wel 15.000 tot 20.000 adverteerders per nacht. Diegenen die op de mail van de hacker reageerden werden omgeleid naar een door verdachte gebouwde phishingsite om zo de bankgegevens van de slachtoffers te ontfutselen. Daarna werd er geld van de rekening overgeboekt of werden goederen gekocht.

De man wordt ervan verdacht de afgelopen jaren zeker meer dan 1000 slachtoffers te hebben gemaakt door middel van hacking, phishing en identiteitsfraude. De politie sluit niet uit dat er nog meer Dropboxaccounts zijn gehackt, maar daar zijn geen aangiften van bekend.

Vorige week werd zijn voorarrest opnieuw verlengd met 60 dagen. Het onderzoek gaat door. De rechtbank Noord-Holland behandelt de zaak voor het eerst op 16 oktober 2018. Dan vindt er een pro-formazitting plaats.