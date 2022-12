Rechtszaak FvD’er Gideon van Meijeren uitgesteld tot maart volgend jaar

Dit bleek vrijdagmorgen in de Haagse rechtbank, waar de 31-jarige politicus zou moeten voorkomen omdat hij op 21 december vorig jaar in alle vroegte door rood reed op zijn snorfiets. Dit gebeurde op de Haagse Elandstraat. Van Meijeren, tevens gemeenteraadslid in Den Haag en lid van de Provinciale Staten in Zuid-Holland, had op dat moment geen rijbewijs. Die had hij moeten inleveren omdat hij eerder dat jaar weigerde mee te werken aan een blaastest.

De advocaat van Van Meijeren had uitstel van de zaak aangevraagd omdat hij deze vrijdagochtend een andere zitting had. „Hij is de vaste raadsman van Van Meijeren en had vandaag een grote zitting op de planning”, aldus de rechter in een verklaring vrijdagochtend. De raadsman had erbij aangegeven dat de zaak weliswaar niet gecompliceerd is, maar dat gezien de belangstelling van de media het belangrijk is dat de advocaat erbij is.

Opmerkelijk is dat Van Meijeren, net voor de zitting zou beginnen, de rechtbank had laten weten dat de zaak wat hem betreft kon doorgaan. De officier liet hierop weten het vermoeden te hebben dat Van Meijeren ’aan het spelen is met de openbaarheid van de zitting’. Dit omdat donderdag al bekend was geworden dat de zaak mogelijk niet zou doorgaan. De rechter liet vervolgens weten de zaak aan te houden omdat er geen voorbereiding was geweest.