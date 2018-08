Volgens de politie was de identiteit van de verdachte snel bekend. Enkele uren na de steekpartij is een man opgepakt. De aanleiding ligt vermoedelijk in de relationele sfeer.

