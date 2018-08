Eerste alcoholcontrole Bonaire: 15% heeft teveel gedronken

Rijden onder invloed was officieel wel verboden maar gecontroleerd werd er nooit. Ⓒ DE TELEGRAAF

KRALENDIJK (BONAIRE) - Voor het eerst in de historie heeft de politie van Bonaire een alcoholcontrole in het verkeer gehouden. De actie was meteen een doorslaand succes. Van de 177 gecontroleerde bestuurders bleken er 24 (zo’n 15 procent) teveel te hebben gedronken.