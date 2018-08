Boe roepen tegen spookfietsers helpt

Om paal en perk te stellen aan de onveilige situatie heeft Rotterdam onder meer het boe roepen geïntroduceerd. Ⓒ Gemeente Rotterdam

ROTTERDAM - De proef op de Erasmusbrug in Rotterdam om het zogeheten spookfietsen tegen te gaan blijken te werken. Sinds juni is op de fietspaden van de brug de tekst ‘Roep boe tegen spookfietsers’ aangebracht. Het aantal spookfietsers is mede hierdoor met vijftig per dag afgenomen, laat de gemeente Rotterdam weten.