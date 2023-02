Poetin: ’Westen wil Rusland opdelen in mini-staatjes’

De Oekraïense legerleiding meldde zondag dat de frontlinies niet zijn veranderd ondanks de hevige aanvallen die het Russische leger uitvoerde met massale lucht- en artilleriesteun. Ook ontkende Kiev met klem de bewering van Wagner-leider Jevgeni Prigozjin een dag eerder dat het dorp Yahidne in de buurt van Bachmoet is ingenomen door troepen van het Russische huurlingenleger.

Oekraïense militaire diensten claimden zelfs dat „het tegenoffensief is ingezet” en dat het juist de Russen zijn die veel verliezen lijden. Onafhankelijke bronnen in het gebied hebben geen van beide beweringen nog kunnen bevestigen. Rondom het industriestadje – dat volgens westerse experts weinig tot geen strategisch belang heeft – woeden al maanden felle gevechten.

Rusland domineren

Intussen beschuldigde president Poetin de Verenigde Staten en zijn NAVO-bondgenoten er van Rusland „een strategische nederlaag” te willen toebrengen. In een vorige week woensdag opgenomen interview dat zondag werd uitgezonden, zei Poetin onder meer dat het Westen er op uit is om Rusland „te ontleden” in een reeks zwakke mini-staatjes, zodat het de Russische federatie kan domineren. Volgens Poetin is het doel daarbij om het Russische volk te laten lijden.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski stond zondag stil bij het ’jubileum’ van de Russische bezetting van de Krim, vandaag negen jaar geleden, door de zogenoemde ’kleine groene mannetjes’– speciale eenheden van het Russische leger. „Door de Krim terug te geven, zullen we de vrede herstellen”, schreef Zelenski zondag op berichtenplatform Telegram. „Dit is ons land. Onze mensen. Onze geschiedenis. We zullen de Oekraïense vlag terugbrengen naar elke hoek van Oekraïne.” De Oekraïense leider plaatste bij zijn bericht oude foto’s van pro-Oekraïense demonstraties voor het regionale parlementsgebouw in Simferopol, de hoofdstad van de Krim.

Zelenski kreeg zondag bijval in zijn ambitie van de Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, die zei steeds sympathieker te staan tegenover het idee dat de Krim terug moet naar Kiev. „Ik neig ernaar te zeggen: ja, de Krim is Oekraïens grondgebied en moet daarom worden teruggegeven.”