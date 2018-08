Weer dode toerist na val balkon Mallorca

De Duitser kwam maandagavond rond zeven uur terecht op het dak van de eerste verdieping van een uitbouw van het Pabisa Bali Hotel in Playa de Palma.

Afgelopen zaterdag was het ook weer raak. Een 18-jarige Francaise viel van driehoog in hotel Marina Palmanova Apartments. Zij ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis.

