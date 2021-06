Premium Binnenland

Al ’jarenlang’ groepen arbeidsmigranten op boerderij Linne

De gemeente Maasgouw had tot voor kort geen regels met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Daardoor was het mogelijk dat tot vorige week vijftig Roemeense arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden waren gehuisvest in Linne.