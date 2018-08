NL’er kon geen kant op in rampkloof Italië: ’Overvallen door muur van water’

De wandelaars werden maandag in de kloof verrast door snel stijgend water. Dat kostte zeker elf mensen het leven. De Nederlander raakte gewond, maar overleefde.

„Ineens zagen we een lawine van water op ons afkomen. We hadden geen tijd om iets te doen. Ik heb enorm veel geluk gehad”, vertelt de Nederlander. Hij had tijdens het gesprek volgens Quotidiano.net een flink verband om zijn hoofd en tranen in de ogen. „Het was ongelofelijk. Een hel. Ik ben sprakeloos. Ik huil voor de mensen die zichzelf niet hebben kunnen redden.”

Officiële gids

Het was slecht weer in Calabrië, de regio waar de wandelaars in de kloof liepen. Autoriteiten zeggen dat ze op tijd een waarschuwing voor slecht weer hadden uitgevaardigd. „Veel mensen die zijn getroffen waren amateurwandelaars”, aldus de burgemeester van Castrovillaro, Mimmo Lo Polito. „Dit is een vreselijke tragedie, die we te danken hebben aan het slechte weer van deze zomer.”

Volgens het hoofd van de civiele diensten van Calabrië, Carlo Tansi, was de grootste groep wandelaars echter op pad met een officiële gids. „Ze waren erg onvoorzichtig, want gisteren was al een waarschuwing gegeven voor zware regenval. Misschien waren er twee groepen wandelaars die, hoe roekeloos ook, de kloof in gingen.”

