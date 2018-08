Vrouw die van cruiseschip viel ’dom wijf’

Bovendien vraagt men zich openlijk af of ze niet zelf is gesprongen.

Stewardess Kay Longstaff viel afgelopen weekend van de achterkant van cruiseschip Norwegian Star. Na een intensieve zoekoperatie werd ze na tien uur (!) nog levend uit de Adriatische zee gered.

Bij het familiebedrijf Norwegian Cruise Line wordt getwijfeld aan het verhaal. De moeder van de directeur zegt in de Daily Telegraph dat de reddingsoperatie 700.000 euro heeft gekost. Een groot deel van de kosten worden verhaald op NCL. Van haar zoon had ze gehoord dat Longstaff onmogelijk kon zijn gevallen omdat het hekwerk op dat dek te hoog was. De moeder had de krant boos gebeld omdat er volgens haar allemaal ’nepnieuws’ werd verspreid.

Het verhaal is ook dat Kay Longstaff ernstig ruzie met haar vriend zou hebben gehad aan boord van de Norwegian Star. Uit bewakingsbeelden blijkt volgens The Sun dat ze alleen was op het dek en dat ze dus niet geduwd is. De geredde Kay werd overigens nadat ze in een ziekenhuis was gecheckt, afgehaald door haar vriend. Dus van ruzie zou geen sprake zijn, concluderen Engelse media.

Medepassagiers baalden ook vreselijk dat hun comfortabele reis werd onderbroken voor de zoektocht, zeker nu er vraagtekens worden gezet bij de oorzaak. In Engelse media doen meerdere mensen hun verhaal. Volgens hen zou Kay niet gevallen zijn. Eén getuige zegt dat Kay huilend gezien was op Deck 7.

Schadeclaim

De Amerikaanse Bethany Joyce wil een schadevergoeding hebben van NCL. Ze miste door de zoektocht een aansluitende vlucht. Volgens haar was het personeel aan boord niet hulpvaardig. Het enige dat haar werd aangeboden was ’vijftien minuten gratis wifi’ om een eventuele vlucht om te boeken, zo schrijft de Telegraph. Door de vertraging moest ze twee extra nachten in een hotel in Venetië slapen.

Weervrouw

De weervrouw van de tv show Goodmorning Britain heeft zich ook in de discussie gemengd. Laura Tobin is het eens met NCL dat het ’vrijwel onmogelijk is overboord te slaan’.