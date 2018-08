’Hitman’ Quincy S. krijgt 25 jaar celstraf voor moord op voorbijganger

Bij de wilde schietpartij op de 25-jarige Amsterdammer Youssef El Kahtaoui op 13 mei 2015 ging er van alles fout. El Kathaoui reed toevallig door de De Clerqstraat in Amsterdam-West langs een shishalounge, waar twee gewapende mannen op zoek waren naar een derde, die zij volgens eigen zeggen een incasso wilden voorhouden. De wapens die zij mee hadden, vertelden een ander verhaal. De een hield een automatisch wapen vast, de ander een handvuurwapen. Een willekeurige bezoeker trok als reactie ook een wapen en er brak een schietpartij uit.

Duiken voor leven

De man met het automatische geweer, die bij de deur stond, werd geraakt en kroop naar buiten. Hij schoot vanaf de grond naar buiten. De nietsvermoedende El Kahtaoui stapte uit zijn Volkswagen Golf en werd door de schutter met het automatische geweer geraakt. Alsof dat nog niet genoeg was, liep de schutter naar El Kathaoui om nogmaals op hem te schieten.

Ook een voorbijrijdende tram ving kogels op. De reizigers moesten duiken voor hun leven. De schutter liep vervolgens terug naar de shishalounge en stapte bij zijn partner achterop een scooter. El Kathaoui stierf ter plekke.

Surinaams accent

S. heeft altijd beweerd, dat hij niet degene was met het automatische pistool, maar dat hij het handvuurwapen vasthield. De rechters maakten gehakt van dat scenario. De feiten sluiten dit alternatief uit. Een getuige meldde dat de schutter met het automatische pistool een Surinaams accent had en S. past ook precies in het signalement dat meerdere mensen gaven. Zijn dna werd aangetroffen op een van de gevonden kogels.

De rechtbank stelde dat er zelfs sprake is van voorbedachten rade. Het was nimmer een vooropgezet plan om El Kathaoui neer te schieten, maar de wapens duiden er wel op dat de twee schutters verwachtten dat het wel eens heftig zou kunnen worden. Een doelwit zoeken in een volle shishalounge – ook al is het voor een incasso – met de wapens in de aanslag, staat voor de rechtbank gelijk aan het incalculeren van slachtoffers.

Voorbereiden liquidatie ook bewezen

Het voorbereiden van de liquidatie op 1 juni vorig jaar in Almere, met El J. als beoogd doelwit, acht de rechtbank ook bewezen. De politie verijdelde de liquidatie.

De rechter nam het S. kwalijk dat hij tijdens de rechtszaak geen openheid van zaken gaf. Hij beriep zich vooral op zijn zwijgrecht. Hij lijkt een professionele hitman. Maar hij heeft nog niet een soortgelijk zwaar vergrijp op zijn strafblad. Daarom wijkt de rechter toch met enige mildheid af van de eis tot levenslang. S. hoorde het oordeel onbewogen aan.