’Vaccineren morele plicht’

Het aantal besmettingen in Europa stijgt onrustbarend mede door minder vaccinaties. Met heel onze vooruitgang in de gezondheidszorg dalen we terug af naar het niveau van de Middeleeuwen als we niet oppassen.

De middelen zijn er maar door een beperkt aantal, noem het maar gewetensbezwaarden, worden alle besmettelijke ziektes wederom in/opgevoerd. Vinger aan de pols, vijf voor twaalf, dit te voorkomen.

P. Cammaart