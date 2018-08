Daisy schopt Maarten bad in dag na monstertocht

Het gaat prima, vertelde een woordvoerder allereerst. „Wel heeft Maarten spierpijn op plekken waarvan hij niet wist dat je daar spierpijn kan hebben. Ook is zijn lichaam her en der wat geschaafd.”

Toen Van der Weijden vanochtend wakker werd, had zijn vrouw een dringend verzoek. „Zij zei: ’Ik heb je de hele tijd begeleid, maar even heel eerlijk, je stinkt en je gaat in bad’”, zo reageert Van der Weijden even later zelf tegen Radio 1.

„Ik had vrijdag mijn laatste douche genomen en daarna alleen maar in dat water gelegen, vandaar.”

Besef komt

Een woordvoerster vertelde dat Van der Weijden nu pas begint te beseffen wat hij heeft losgemaakt. „Hij is dankbaar voor al de steun die hij heeft gekregen en het geld dat de mensen voor de actie hebben gegeven.”

Van der Weijden zelf beaamt dat. ’Tevredenheid, trots en blijdschap’ overheersen, vertelt hij. „Ik kan zo een bijdrage leveren aan de toekomst van deze patiënten en dat voelt heel fijn. Het waren drie waanzinnige dagen.”

Beelden huldiging

Het geld dat Van der Weijden ophaalt, is bestemd voor kankeronderzoek. De teller stond maandagavond op ruim 2,5 miljoen euro. Het bedrag kan de komende tijd oplopen.

De zwemmer moest maandag voortijdig stoppen met zijn tocht. Even voorbij het Friese Burdaard vond zijn begeleidend arts het niet langer verantwoord dat Van der Weijden zou doorgaan.