VS zetten 95-jarige ex-kampbewaker uit

Palij is dinsdag in Duitsland aangekomen. De voormalige kampbewaker emigreerde in 1949 naar de VS en zei daar dat hij in de oorlog op zijn boerderij was. Later zei hij dat hij wel in dienst was geweest, maar geen overtuigde nationaalsocialist was.

In 1957 werd hij Amerikaans staatsburger. Een rechter in New York pakte hem het staatsburgerschap af en beval zijn uitzetting in 2005, maar de Bondsrepubliek weigerde hem jarenlang toe te laten.