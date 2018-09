Strikt Privé

Twee maanden later al volgden LISA, AMY en SHELLEY samen met hun vader in Dordrecht haar blankhouten kist.

Maar nu, een zomer later, hangt de vlag er al heel anders bij.

Niet alleen onthult weduwnaar, manager en liedjesschrijver RICK VOL (55) een nieuwe liefde… nog opmerkelijker is de leeftijd van zijn in alle opzichten ‘prille’ vriendin: die is namelijk pas twintig!

IN DE SHOWBIZZ MAAKT DAT NIEUWS NATUURLIJK DE TONGEN LOS, MAAR OOK IN HUN EIGEN OMGEVING DOET DEZE - TOCH - ONMOGELIJKE LIEFDE DAT. Ons reportageteam peilde de stemming in het Limburgse VENRAY, waar Ricks jonge geliefde JANINE vandaan komt…

De toneelwereld nam deze week afscheid van JOHN LANTING, die met zijn Theater van de Lach Nederland liet lachen, maar er nu voor koos zélf het doek voorgoed te laten vallen. Leest u collega JAN URIOT’s verhaal hierover.

En de hele wereld rouwt om ARETHA FRANKLIN en KOFI ANNAN, die, beiden op hun manier, hun stempel drukten op de wereld en een leven leidden dat bepaald niet onopgemerkt voorbijging...