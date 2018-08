Rechter beslecht burenruzie sterrenkundige Vincent Icke

De glazenwasser bleek tijdens het kort geding slechts het topje van de ijsberg in het slepende conflict tussen de Leidenaren. Dat draait vooral om de bouw van het kantoor, die enkele jaren geleden per ongeluk deels op de grond van de buren plaatsvond.

De rechter eiste meteen dat de partijen naar een notaris zouden gaan om de grond over te dragen, zoals eerder was afgesproken. Bovendien besloot ze dat de glazenwasser wel degelijk via de grond van de buurman de kantoorramen mag schoonmaken.

De rechter deed nog een poging om de burenruzie helemaal uit de wereld te helpen door te vragen naar andere pijnpunten. Icke beklaagde zich over een radio die pal bij het kantoor al anderhalf jaar 24 uur per dag aanstaat. De rechter riep de buurman tot de orde: ,,Bij burenruzies gaat het niet over decibellen maar over irritaties. En als u zelf binnen zit heeft die radio niets met gezelligheid te maken.''