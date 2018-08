Huisarts bloedend naar ziekenhuis na steekpartij in praktijk

De vermoedelijke dader is op de vlucht geslagen, de politie maakt jacht op hem. Het gaat om een man van ongeveer 34 jaar met zwart haar en is 1,70 meter lang. Hij draagt verder een donker trainingspak en is in het bezit van een blauwe tas.

Een per traumahelikopter gearriveerde trauma-arts heeft de hevig bloedende huisarts met de ambulance naar het ziekenhuis begeleid.

In de Huisartsenpraktijk Loosdrecht werkten twee huisartsen, een mannelijke en een vrouwelijke. Het slachtoffer is de man. Omstanders snappen niets van het incident. ,,De man is de goedheid zelve”, vertellen ze aan De Gooi- en Eemlander.