LIVE | Rutte en De Jonge geven tekst en uitleg over maatregelen

Alleen de buitenschoolse opvang kan 19 april weer open, verder wordt er volgens Rutte nu niet versoepeld. „Dat is ongelooflijk teleurstellend voor wie plannen aan het maken was.” Ook 28 april is volgens hem niet in beton gegoten. Demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge geven dinsdagavond opnieuw tekst en uitleg over maatregelen die het coronavirus moeten beteugelen.

Er is een wereld buiten en binnen het ziekenhuis, benadrukte Rutte. Daar wringt volgens hem de schoen. „Ik vind dat beeld van die twee werelden heel herkenbaar, het is precies waarmee wij als kabinet worstelen. De situatie in de zorg is nijpend. Mensen in de zorg lopen op hun tandvlees.” De situatie in de samenleving is volgens de premier niet minder nijpend. „Overal nemen de problemen toe. Dat is de spagaat waarin we zitten, net als alle landen om ons heen.”

We hebben allemaal onze eigen coronawerkelijkheid, zegt Rutte. „En het wordt lastiger en lastiger om die werkelijkheden te verenigen.” Toch is het einde volgens hem in zicht. „De eerste stap zetten we als we over de piek van de derde golf hee raken. Daarbij kijken we naar de ziekenhuisopnames. Met kleinere stappen aan het begin. En grote stappen als de kwetsbaarste groepen zijn gevaccineerd.”

Veel lekte al uit. De boodschap zal in de persconferentie tweeledig zijn. Aan de ene kant proberen Rutte en De Jonge met de presentatie van hun ’openingsplan’ perspectief te schetsen dat het einde in zicht is. Aan de andere kant zal de minister van Volksgezondheid waarschuwen dat we de piek van de coronacrisis weliswaar in zicht hebben, maar dat we er nog niet overheen zijn.

Het dient als argument om de versoepelingen waarop het land had gehoopt nog niet op 21 april te laten ingaan. De buitenschoolse opvang gaat weliswaar maandag alweer open en het hoger onderwijs mag vanaf 26 april weer mondjesmaat fysiek les geven, maar de avondklok blijft nog van kracht, de terrassen blijven dicht en de detailhandel blijft met beperkingen zitten.

Met zo’n 2500 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan bijna 800 op de ic, met 160.000 besmettelijke Nederlanders, is dat nu niet het geval. De Jonge zei eerder al eerlijk te willen zijn over wat er wel en niet kan. „En zodra er ruimte is, die ruimte benutten.”

Het demissionaire kabinet komt bovendien met een openingsplan waarin stapsgewijs wordt toegelicht hoe het land weer van het coronaslot gaat. Het is onduidelijk welke waarde dat plan precies heeft, omdat er met versoepelingen nog volop kan worden geschoven.