’Psycho shooter’ neemt torenflat onder vuur

Het complex aan de Upper East Side in Manhattan heeft 24 uurs bewaking, een binnenzwembad, prachtig uitzicht op de rivier, maar toch is er grote paniek onder de inwoners.

De schutter zit waarschijnlijk ergens aan de overkant van de rivier op Roosevelt Island, zegt de politie tegen de New York Post.

Doodsbang

„Ik ben doodsbang”, vertelt de 55-jarige Ilene Epstein die vanuit haar luxe huurwoning (6.000 euro per maand) op de 22e verdieping van One East River Place uitkijkt over het water „Ik ben hier juist ingetrokken vanwege het geweldige uitzicht. Maar op het moment dat ik hier met een kogelvrij vest rond moet gaan lopen, ben ik weg”. Bewoners spreken nu onderling van een ’psycho-shooter’.

Vorige week donderdag vloog de eerste kogel op de 14e verdieping naar binnen. De huurder vond ’s morgens glas in de woonkamer. En op de vloer lag een kogelhuls. Een dag later was het ’s avonds laat raak op de 32e verdieping. „De bewoners hadden geluk dat ze geen tv zaten te kijken”, zegt de politie.

Tweede schot

De politie kreeg op het tijdstip van de tweede kogel een rapport binnen van een gehoord schot op vierhonderd meter afstand aan de overkant van de rivier. Ze vermoeden dat de schutter op een balkon heeft gestaan.

Onderzoek leverde tot nu toe geen dader op.