Storing Schiphol: 61 vluchten KLM geannuleerd

KLM roept reizigers van geannuleerde vluchten op niet naar Schiphol te gaan, maar telefonisch, per e-mail of per app een nieuwe vlucht te bespreken.

In een verklaring zegt de maatschappij dat met man en macht wordt gewerkt aan het heropstarten van de operatie na de storing in het tanksysteem van Aircraft Fuel Supply. „We realiseren ons dat dit zeker in deze drukke vakantieperiode uiterst vervelend is voor alle passagiers die nu niet op hun reisbestemming kunnen komen. We doen ons uiterste best om de situatie op te lossen en meer annuleringen te voorkomen. Er is extra personeel ingezet om ervoor te zorgen dat onze passagiers zo snel mogelijk hun reis kunnen vervolgen.”

Woensdag schrapte KLM 189 vluchten. Voor de gehele luchthaven werden 300 vertrekkende en aankomende vluchten geannuleerd.

Hoeveel KLM-reizigers werden getroffen, is nog niet bekend. Een deel van de reizigers moest op veldbedden op de luchthaven de nacht doorbrengen, omdat geen hotels beschikbaar waren in verband met de vakantietijd.

Door de problemen konden woensdag tal van vliegtuigen geen brandstof tanken, met vertragingen en annuleringen als gevolg. Tienduizenden reizigers werden daardoor gedupeerd.