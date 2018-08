Overheid is zeven ton ’nep-imam’ kwijt

Tijdens een zitting die nauwelijks drie minuten duurde besloot de rechtbank in Den Haag om het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren in de ontnemingszaak, omdat Haselhoef is overleden. Hij kwam op 10 juni om het leven bij een ongeluk met een spookrijder op de A16 bij Breda.

Haselhoef verwierf landelijke bekendheid als spreekbuis voor moslims na de aanslagen van 11 september 2001. Later bleek dat hij helemaal geen imam was. In 2011 werd hij aangehouden op verdenking van fraude met kinderopvangtoeslagen. Via zijn gastouderbureau Family House kreeg hij zeker twee miljoen euro aan toeslagen, terwijl er in werkelijkheid veel minder kinderen werden opgevangen dan hij beweerde.

De rechtbank veroordeelde hem tot twintig maanden gevangenisstraf. Haselhoef ging tegen zijn veroordeling in hoger beroep. Justitie eiste bovendien een ten onrechte uitgekeerd bedrag van 685.487 euro terug.

Door het overlijden van Haselhoef stopt zowel de strafzaak als de ontnemingszaak.