Politie houdt vijf mannen aan, worden verdacht van witwassen van tien miljoen euro

De rechter-commissaris heeft hun gevangenschap donderdag met veertien dagen verlengd. De andere verdachten uit het onderzoek komen uit de omgeving van Rotterdam en Den Bosch.

De FIOD kwam het vijftal op het spoor na een tip over een reeks verdachte transacties. Het vermoeden bestond dat betalingen vanuit schroothandelaren plaatsvonden op facturen waar geen dienst of levering tegenover stond. In september 2020 viel de politie al op verschillende locaties binnen en deed doorzoekingen in het kader van het onderzoek.

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ Politie.nl

Tijdens de doorzoekingen namen de agenten van de FIOD administratie, contant geld, gegevensdragers en vuurwapens in beslag. Daarnaast is er afgelopen maandag beslag gelegd op banksaldi, twee woningen en vier luxe auto’s. Ook is er 260.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De verdachten mogen alleen contact hebben met hun advocaat.