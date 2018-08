’Zwangere vrouw (20) zwaar toegetakeld door Stafford’

De eigenaresse was niet thuis, haar schoonzus wel. Marissa aaide bij binnenkomst nog lief de twee viervoeters over de bol. „Nadat ik de honden had geaaid en mijn handen had gewassen, ging ik zitten. Meteen werd ik van achteren aangevallen. De hond beet me vol in mijn achterhoofd”, vertelt ze tegen RTV Oost.

Het bleef niet bij een of twee beten, maar een zware aftuiging volgde. „Hij beet me in mijn gezicht en arm. Tot twee keer toe wist ik te ontsnappen, maar die hond kwam me steeds achterna”, aldus Marissa. Haar schoonzus probeerde de hond van haar af te trekken, maar tevergeefs.

Baby beschermen

De hond sleurde haar vervolgens door het huis. In paniek hield Marissa haar handen voor haar buik, om de baby te beschermen. Uiteindelijk zou het beest stoppen, Marissa bloedend achterlatend. Het goede nieuws: de baby was ongedeerd. „De gynaecoloog heeft me onderzocht en met het jongetje is goddank niets aan de hand.”

Ⓒ RTV Oost

Ernstig gewond werd Marissa naar het ziekenhuis gebracht. „Ik heb 20 tot 30 hechtingen in mijn gezicht, 7 in mijn arm, een gat in mijn wang, twee tanden zijn afgebroken en mijn haar moest worden afgeknipt”, vertelt ze. „Achteraf had het nog veel gekker gekund. (...) De hond had me in mijn kaak te pakken, maar als hij me in mijn hals had gegrepen, vraag ik me af of ik het had kunnen navertellen.”

Woede

Met Marissa gaat het beter, maar ze is nog steeds woest. Dat de eigenaren nauwelijks interesse tonen, steekt. „Die waren alleen maar bang dat hun hond nu misschien wel moet worden afgemaakt. Ik heb nu een letselschadeadvocaat in de arm genomen.”

In Kampen wordt ondertussen over niets anders gesproken. „Mensen nemen het op voor de hond. Bah! Iedereen met een beetje verstand weet wel dat niet elke stafford- of pitbullachtige hond zo is”, schrijft iemand op Kampen Online, terwijl anderen het opnemen voor honden, en de schuld neerleggen bij baasjes.