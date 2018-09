’Overal lege fastfoodbakjes’

Ik rijd regelmatig een rit met mijn fiets en merk aan het zwerfvuil op straat en in de bermen dat ik in de omgeving van een KFC of McDonalds-vestiging ben beland.

Overal langs de kant van de weg op parkeerplaatsen en op straat zie je bakjes, kartonnen en bekers liggen. Wat zijn dit voor personen, die dit doen? Zo moeilijk is het toch niet om e.e.a. te verzamelen, in een zak te doen en deze in een prullen- of vuilnisbak te werpen.

J. van Leijen, Amsterdam