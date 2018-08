Doodrijder kleuter (5) heeft geen rijbewijs

De verdachte blijkt geen geldig rijbewijs te hebben. Het parket wil niets kwijt over zijn nationaliteit. Het wil ook niet zeggen waarom hij en zijn twee passagiers, een 24-jarige vrouw en 21-jarige man uit Waasmunster, in een wagen met Nederlands nummerbord reden. De vrouw raakte zwaargewond door het ongeval en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder is volgens Belgische media een bekende van de politie. De auto was volgens de Gazet van Antwerpen op de vlucht na een eerdere aanrijding met een fietser in Sint-Niklaas. Het parket geeft geen details over het onderzoek naar dat ongeval.

Het dodelijk ongeval gebeurde doordat de bestuurder de controle over het stuur verloor en op het voetpad terechtkwam. Na het ongeluk rende hij weg, maar hij keerde kort daarna terug en werd opgepakt.