’Max Verstappen veroorzaakt weer files’

Er worden in de Ardennen 80.000 Nederlanders op de tribune verwacht en de ANWB waarschuwt voor grote drukte rond het Belgische racecircuit, waar de capaciteit van het wegennet beperkt is.

Vorig jaar was er urenlang oponthoud op wegen als de E42 (Verviers-Malmedy), de E25 Luik-Bastogne en op de N62 tussen Spa en Francorchamps. Duizenden Nederlanders stonden vorig jaar bij Verviers al vast. Het duurde meer dan zeven uur voordat alle files waren opgelost. Dat zal dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn, denkt de ANWB.

Die drukte is het grootst op de racedag (zondag), maar ook zaterdag wonen veel supporters de kwalificatie bij. Bezoekers krijgen het advies om met het openbaar vervoer te reizen of anders ruim op tijd te vertrekken. De ANWB houdt racefans via het twitteraccount @ANWBEuropa op de hoogte met verkeersinformatie.