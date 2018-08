Ontvoerder Insiya verspreidt nepnieuws

De Indiase zakenman Shezhad Hemani wordt door justitie in Nederland gezocht voor het kidnappen van zijn dochtertje uit de Amsterdamse Watergraafsmeer in 2016. Maandag beweerde Hemani in een eigen persbericht, dat door een aantal media werd overgenomen, dat hij het hoger beroep van een rechtszaak over de voogdij had gewonnen.

In de uitspraak van het gerechtshof zou ook zijn bepaald dat de moeder van Insiya als ontvoerder wordt gezien.

Uit het vonnis, dat maandagmiddag op de website van het gerechtshof werd gepubliceerd, blijkt niets van dit alles. Het Hof heeft de zaak terugverwezen naar de familierechtbank in Mumbai, die binnen een jaar uitspraak moet doen. Bovendien beveelt het Hof dat de vader drie keer per week skypecontact tussen Insiya en haar moeder moet toestaan.

Nepnieuws verspreidt zich

Moeder Nadia zegt enigszins opgelucht te zijn, maar is ook verbijsterd dat het door haar ex-man verspreide nepnieuws zo lichtvaardig door sommige media (1) (2) (3) wordt overgenomen. Of ze nu daadwerkelijk haar dochtertje te zien krijgt, is voor haar de vraag. „Het is al vaker geprobeerd het contact met Insiya te herstellen, maar steeds worden afspraken daarover geschonden”, aldus Nadia.

Het Openbaar Ministerie begint dit najaar met de strafzaak tegen de mede-ontvoerders van Insiya. Het toen tweejarig meisje werd in opdracht van de vader met veel geweld uit de woning van haar oma ontvoerd en naar India overgebracht. Sindsdien heeft ze haar moeder nooit meer gezien of gesproken. Premier Mark Rutte en koningin Maxima spraken hun medeleven uit en het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt te blijven werken aan een oplossing in de slepende zaak.