Drie twintigers alsnog levend aangetroffen na kloofdrama Italië

Minister Sergio Costa (Milieu) zegt dat nu voor „99,9 procent” zeker is dat er geen vermisten meer zijn. Toch gaat de zoekactie uit voorzorg verder. „Aangezien niemand in de gaten houdt hoeveel mensen zich in het ravijn bevinden, kunnen we niet uitsluiten dat daar nog iemand was”, zei een functionaris van de civiele beschermingsdienst.

In de kloof vielen maandag zeker tien doden. Na zware regenval waren wandelaars meegesleurd door een watermassa. De autoriteiten spraken eerder over elf overleden slachtoffers, maar stelden dat aantal later naar beneden bij. De hulpdiensten hebben ’s nachts doorgezocht en stuurden in de ochtend helikopters het luchtruim in om te assisteren.

De civiele beschermingsdienst zei dat 23 mensen zijn gered. Het gaat onder meer om een achtjarig meisje dat is aangetroffen naast een lichaam. Haar ouders zijn vermoedelijk overleden. De achtjarige was „enigszins bij bewustzijn maar duidelijk in shock”, zei een arts tegen ANSA.

In totaal zouden elf mensen zijn opgenomen in ziekenhuizen. Onder de gewonden is ook een Nederlander, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is naar een ziekenhuis overgebracht. Volgens Italiaanse media heeft hij een gebroken bekken.