Lavrov verwacht Taliban bij conferentie

Lavrov ontkende het bericht dat Moskou de terreurorganisatie Islamitische Staat in Afghanistan wil terugdringen met hulp van de Taliban. Dat suggereerde de Afghaanse ambassadeur in Rusland. Lavrov kan zich bij die hypothese niets voorstellen, meldde persbureau Interfax. De Taliban zijn als terroristische groepering verboden in Rusland, evenals IS.

De Verenigde Staten verwijten het Kremlin wapens te leveren aan de Taliban. Lavrov zegt dat het bekend is dat wordt gepraat met de Taliban. Dat hoort volgens hem bij de Russische Afghanistan-strategie, omdat de fundamentalisten onderdeel zijn van de bevolking. Het overleg gaat trouwens vaak over de veiligheid van Russische burgers.

Aan de verzoeningsbesprekingen over de al jaren durende conflictsituatie in Afghanistan doen ook China, Pakistan, Iran en India mee.