Verdachte opgepakt na steekpartij huisarts

Dat maakte de politie bekend via Twitter.

Na de steekpartij was al wel snel de identiteit van de man bekend. Via Burgernet werd een signalement verspreid: een tengere man van ongeveer 1,70 meter. De verdachte, een 34-jarige man, werd gezien door een tipgever die zich via 112 meldde. Op diens aanwijzingen kon de man snel worden aangehouden.

Bekijk ook: Huisarts bloedend naar ziekenhuis na steekpartij in praktijk