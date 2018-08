Jacht op naakte toeristen in antieke fontein Rome

De inwoners van de Italiaanse hoofdstad zijn verbijsterd dat hun Altare della Patria aan de Piazza Venezia zo wordt onteerd.

Foto’s en video’s gaan viraal op internet. Daarop is te zien dat een stel uitgebreid poedelt in het water. En de lolbroeken gaan zelfs nog verder door hun ondergoed uiteindelijk ook uit te trekken.

Altare della Patria is ooit gebouwd om te vieren dat Italië onder de eerste koning Victor Emmanuel één werd. Het in 1925 opgeleverde fontein is ontworpen door Giuseppe Sacconi.

Volgens Italiaanse media zou het om Engelsen gaan.

April vorig jaar dook een toerist in de beroemde Trevi fontein. Bij datzelfde indrukwekkende bouwwerk brak afgelopen maand nog een dikke ruzie uit tussen een 19-jarige Nederlandse en een Italiaans-Amerikaanse toeriste van 44 die op dezelfde plaats een selfie wilden nemen. Dat liep zelfs uit op een vechtpartij.

Ook van recente datum is de duik van drie vrouwen in de 400 jaar oude Fontana dell'Acqua Paola.

Een ander beschamend voorbeeld is de beschadiging van een fontein in Rome door een stel Feyenoord Hooligans in 2015:

