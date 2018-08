Kilo’s goud, 38 panden, 82.000 euro cash en Harley afgepakt bij megaoperatie

De operatie is onderdeel van een onderzoek naar witwassen. In totaal werden dinsdag zes huiszoekingen gedaan in Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp, Schagen en Zaandam. Daarbij werden de kostbaarheden in beslag genomen.

De FIOD kwam de witwasbende op het spoor vanwege de financiering van een plezierjacht, waar ze in 2016 op stuitten. Het een en ander was niet in de haak. Een 54-jarige man bleek betrokken bij dubieuze financiering van onroerend goed.

Ⓒ FIOD

Tegelijkertijd liep in Spanje een onderzoek van de douane naar verdovende middelen, door opvarenden van hetzelfde jacht. Zondag werden vijf bemanningsleden op heterdaad aangehouden: vier Nederlanders en een Duitser. Een van de landgenoten is de hoofdverdachte in het witwasonderzoek.

Mogelijk volgen er meer aanhoudingen in Nederland, aldus de FIOD.