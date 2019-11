Peter R. de Vries: ’Willem Holleeder met spoed opgenomen’

„Ik hoor dat Willem Holleeder vannacht met spoed vanuit de Extra Beveiligde Inrichting naar het ziekenhuis is gebracht. Zou gaan om verkeerde medicijnen.... Het is onduidelijk hoe ernstig”, zo schrijft Peter R de Vries. Willem Holleeder zit momenteel zijn straf uit in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Zijn advocaat Sander Janssen wist aanvankelijk nog van niks, maar bevestigt later dat Holleeder maandagavond inderdaad naar het ziekenhuis is geweest in verband met zijn medicatie.

Inmiddels is de tot levenslang veroordeelde Holleeder weer terug in Vught en „maakt het goed”, aldus Sander Janssen op Twitter.