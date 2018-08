Rutte belooft: Nederlander gaat merken dat het goed gaat

Dat zei premier Rutte dinsdag in de marge van de jaarlijkse ’heidag’ van het kabinet. Hier werd in informele sfeer met elkaar vergaderd over het komende parlementaire jaar. „Er is een behoorlijke koopkrachtstijging”, verwees premier Rutte naar de jongste verwachtingen van het CPB. „We kijken nu of we die nog verder kunnen verbeteren.” Details wilde hij niet geven, vanwege het feit dat die pas met Prinsjesdag bekend worden gemaakt.

Andere accenten worden het komende jaar volgens Rutte gelegd op de energietransitie en veiligheid. „De regering zit er om te zorgen dat het land veilig is”, stelde de premier vast.

Ministers en staatssecretarissen verzamelden voor hun heisessie dit jaar niet op de hei of zoals in afgelopen jaren in Delft of het strand bij Wassenaar. Dit keer werd er gebrainstormd in het Catshuis, de officiële ambtswoning van de minister-president.

Op de heidag wordt meestal ’met de benen op tafel’ gepraat over kansen en uitdagingen waar het kabinet het komende jaar mee te maken kan krijgen. Zo werd in een voorgaande editie door VVD en PvdA langdurig stilgestaan bij de grote vluchtelingenstromen uit Syrië.