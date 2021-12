Europese primeur: Malta legaliseert gebruik en teelt cannabis

Ook wordt het mogelijk verenigingen op te richten van maximaal vijfhonderd mensen die productie en verkoop van cannabis exclusief voor hun eigen leden regelen. Cannabisgebruik in het openbaar blijft verboden en ook in het bijzijn van een minderjarige is het niet toegestaan. Het kan boetes tot 500 euro opleveren.

Trauma

De Maltese premier Abela pleitte voor legalisatie zodat mensen niet meer hun toevlucht hoeven te zoeken tot de zwarte markt. Hij wil ouders het „trauma” besparen dat hun kinderen voor het roken van een joint worden gearresteerd en voor een rechter moeten verschijnen. Het dealen van drugs blijft illegaal, benadrukt de regeringsleider.

Andere Europese landen zijn bezig het Maltese voorbeeld te volgen, zoals Luxemburg. In meerdere EU-lidstaten is het privégebruik van marihuana al legaal, zoals Portugal. In Nederland geldt een gedoogbeleid.