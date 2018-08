’Er kwam een lawine van water op ons af, het was een hel’

Van Meerwijk woont al lange tijd in Toulouse, waar hij sinds eind jaren 90 les geeft op de universiteit. Hij is professor Immunologie. In die stad richtte hij samen met Romagnoli een team op dat medisch onderzoek doet naar zogenoemde T-cellen.

Bij het centrum voor Physiopathologie in Toulouse, waar beiden werken, bevestigt een geschrokken medewerker dat beiden samen reisden. Meer wil hij er niet over kwijt.

Watermassa

Een watermassa raasde maandag door de Raganello-kloof in de Italiaanse regio Calabrië en verraste tientallen wandelaars volledig. Italiaanse media spraken na de ramp kort met de Nederlander, die een verband om zijn hoofd had en ’goed Italiaans’ sprak. „We werden overvallen door een muur van water. Ineens zagen we een lawine van water op ons afkomen. We hadden geen tijd om iets te doen. Ik heb enorm veel geluk gehad”, zei hij toen.

Met tranen in de ogen vervolgde hij: „Het was ongelofelijk. Een hel. Ik ben sprakeloos. Ik huil voor de mensen die zichzelf niet hebben kunnen redden.”

Redding

Al met al kwamen tien mensen om het leven, onder wie Romagnoli. Zij komt oorspronkelijk uit Bergamo. Hulpdiensten wisten 33 anderen te redden, al was een aantal van hen gewond. Dat geldt volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook voor de Nederlander die in de kloof was.

In de kloof waren twee groepen hikers, aldus Italiaanse media. Volgens de hoofd van de civiele diensten van Calabrië, Carlo Tansi, was de grootste groep wandelaars op pad met een officiële gids. „Ze waren erg onvoorzichtig, want maandag was al een waarschuwing gegeven voor zware regenval.”

Ook een gids is onder de doden, werd maandag duidelijk.