’Koe die jongen doodt is unicum, maar pas op’

Stigas is een kennisinstituut dat zich bezighoudt met veiligheid in de agrarische sector. Dat een mens overlijdt door een koe, komt slechts zeer zelden voor, zo blijkt. Sinds 2006 kwam het slechts driemaal voor en waren de slachtoffers telkens ouder dan 65 jaar. Zij konden dan waarschijnlijk niet vlug genoeg opzij springen op het moment dat de koe een onverwachte beweging maakte en het slachtoffer daarna plette.

Nooit eerder kwam Stigas ter oren dat een kind het slachtoffer is van een koe. „Gelukkig maar”, zegt Peter Tamsma van het instituut. „Maar dat dit nu is gebeurd is natuurlijk enorm triest. Als kinderen omkomen bij bedrijfsvoering in de agrarische sector gaat het om ongevallen met tractoren.”

Pas wel op

Ook al komt het amper voor dat mensen overlijden door koeien, toch waarschuwt Stigas voor de risico’s. Tamsma: „Wij adviseren mensen altijd om kinderen niet in de wei te laten lopen als er bijvoorbeeld koeien lopen. Zij hebben weliswaar een hoge aaibaarheidsfactor, maar zijn behoorlijk groot, met honderden kilo’s erg zwaar en kunnen sneller zijn dan veel mensen denken.”

Van koeien die net gekalfd hebben, is volgens Tamsma over het algemeen wel bekend dat zij agressiever gedrag kunnen vertonen. „Dat doen ze dan bijvoorbeeld om hun kroost te beschermen. Er zijn boeren die zeggen: ik kom zo weinig mogelijk tussen de koeien. De risico’s worden helaas nog weleens onderschat.”