Wat een ophef om niets, dat met Ed en Linda. Ed Nijpels onthulde in EenVandaag het best bewaarde geheim van de mediawereld, namelijk dat hij ooit een verhouding had met een jonge Linda de Mol. Linda weet van niets. Ze herinnert zich één dinertje. En één dinertje maakt nog geen relatie. Zelfs niet op de Gooise Matras.