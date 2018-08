Geen treinen Schiphol door vluchtende dief

Ⓒ ANP XTRA

SCHIPHOL - Het treinverkeer van en naar Schiphol is dinsdagavond verstoord door een winkeldief. De man was op de vlucht en rende de spoortunnel in. Het treinverkeer rond de luchthaven is daarom stilgelegd. De verdachte werd aangehouden door de Koninklijke Marechaussee.